غدا..حسن شحاته يتحدث عن تكريمه بالمونديال ببرنامج “فهمي جمعة في البرازيل”

فى أول ظهور تليفزيوني للكابتن حسن شحاته ، بعد تكريمه من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم وحصوله على جائزة رجل العام في افريقيا، يتم استضافته غدا الجمعه فى الحادية عشر مسائا ببرنامج “فهمي جمعة في البرازيل” على “MBCمصر”.

الكابتن حسن شحاتة يتحدث من البرازيل، عن أجواء كأس العالم، ومشاعره بعد التكريم، وهل شعر بالحزن بسبب غياب مصر عن هذه البطولة، ويستعيد ذكرياته حول أبرز البطولات والمباريات التي شارك فيها.

برنامج “فهمي جمعه في البرازيل” يُعرض على “MBCمصر”، مباشرة من البرازيل خلال بطولة كأس العالم مساء كل خميس وجمعة وسبت، ويستقبل خلال حلقاته مجموعة متنوعة من النجوم لرصد ومتابعة أبرز قائع البطولة، ويعرض مظاهر إستقبال الجماهير وإحتفالاتها خلال هذا المهرجان الكروي العالمي.