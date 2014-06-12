وزير السياحة يشهد احتفالية تخرج الدفعة الثالثة من مركز فنون الطهى

شهد وزير السياحة هشام زعزوع ـ وبمشاركة إلهامي الزيات رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية وحسين بدران مستشار الوزير للتدريب وتنمية الموارد البشرية بالإتحاد المصري للغرف السياحية وتوفيق كمال رئيس غرفة المنشآت الفندقية ـ تنظيم حفل تخرج الدفعة الثالثة من الطهاة من مركز (فنون الطهي) بأكاديمية أخبار اليوم بمدينة السادس من أكتوبر.

> وأعرب زعزوع عن سعادته وتفاؤله بتخرج الدفعة الثالثة من الطهاة والطاهيات الذين يبلغ عددهم 146 خريجا من الطهاة (110 من الشباب و 36 فتاة) من الذين أتموا بنجاح دراستهم النظرية والعملية بمركز فنون الطهي ليصل بذلك إجمالي عدد من تم تخرجهم من المركز إلى 437 خريجا مدربين وفقا لأعلى المعايير المهنية لفنون الطهي لتحقيق جودة المنتج المقدم للسائح كما هو مطبق اليوم في المطاعم والفنادق العالمية الكبرى التي تقدم الطعام ذا المستوى الرفيع.

> وقال حسين بدران مستشار الوزير للتدريب وتنمية الموارد البشرية بالاتحاد المصري للغرف السياحية أن الطهاة حصلوا على شهادات معتمدة من المؤسسة البريطانية العالمية (City & guilds) الرائدة في مجال تنمية المهارات والتدريب المهني والتعليم الفني، بالإضافة إلى شهادات معتمدة من وزارة السياحة والاتحاد المصري للغرف السياحية ، وهذا لا يعكس فقط ما تم إنجازه في مجال جودة التعليم والتدريب في مجال فنون الطهي وإنتاج الطعام الذي يمثل ركنا أساسيا في صناعة السياحة ، وإنما يعكس أيضا مدى النجاح الذي حققته الاستراتيجية الفعالة التي تتبنى وزارة السياحة تنفيذها بالتعاون الكامل مع الاتحاد المصري للغرف السياحية في إطار مبادرات الشراكة المتميزة القائمة بينهما مثل المركز المصري للقيادة الأمنة.

> وأوضح توفيق أنه سيتم إلحاق عدد كبير من هذه الدفعة الثالثة من مركز فنون الطهي بسوق العمل في العديد من المنشآت الفندقية والسياحية المرموقة بكل من شرم الشيخ والغردقة.

> وأعرب إلهامي الزيات رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية عن فخره وأمله وثقته الكبيرة في هذه الدفعة المتميزة من الطهاة والطاهيات في أن تكون بمثابة واجهة مشرفة لمصر ، متمنيا النجاح للدفعة التالية.

> يذكر أن الاتحاد المصري للغرف السياحية يلعب دورا هاما وفعالا في القطاع السياحي ، حيث يسعى إلى دعم وتهيئة المناخ المثالي للنهوض بصناعة السياحة المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية العاملة والعمل على تدريب ورفع قدرات مستوى القوى العاملة بقطاع السياحة للوصول بها إلى أرقى المستويات العالمية.

> ويعتبر هذا المشروع أحد المشروعات السياحية الكبرى التي تولى الاتحاد تنفيذها بالتعاون مع وزارة السياحة ، ويهدف المشروع إلى توفير تدريب مهني متقدم لشباب الخريجين من الجنسين وتأهيلهم طبقا للمستويات العالمية للعمل في أقسام المطبخ الفندقي المختلفة وتنمية مهارات العاملين الحاليين في المطابخ بالفنادق والمطاعم السياحية.

> وانطلق الاتحاد في تنفيذ هذا المشروع من المنهج المؤسسي الذي تبعه الاتحاد في التعاون بين القطاع الحكومي وقطاع الأعمال السياحي واستغلال الإمكانات المتاحة لدى الطرفين ، حيث شارك في تنفيذ هذا المشروع عدة جهات هي وزارة السياحة والاتحاد المصري للغرف السياحية وجمعية الطهاة المصرية ، وقامت وحدة التدريب وتنمية الموارد البشرية بالاتحاد بإدارة التنفيذ من خلال مجموعة فنية وإدارية سواء من داخل الاتحاد ، أو من تم التعاقد معهم من الخبراء من خارج الاتحاد.

> أ ش أ