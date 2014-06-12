​​إصابة ضابط وفردى أمن فى انقلاب سيارة شرطة جنوب البحر الأحمر

شهد طريق القصير مرسي علم جنوب البحر الأحمر حادث انقلاب سيارة شرطة تابعة لإدارة تأمين الطرق والأفواج السياحية، اسفر عن إصابة ضباط شرطة بإدارة تأمين الطرق والأفواج السياحية بالبحر الأحمر، واثنين من أفراد الشرطة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى القصير، وتحرر محضر بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات.

تلقي اللواءاحمد يوسف مساعد مدير أمن البحر الأحمر لمنطقة الجنوب إخطارًا بإصابة ضابط شرطة بادارة تأمين الطرق والأفواج السياحية، واثنين من أفراد الشرطة بنفس الإدارة، إثر انقلاب سيارة شرطة رقم 7267، المخصصة لتأمين منطقة السفارى، وذلك بالكيلو 19 طريق القصير– مرسى علم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى القصير لتلقى العلاج .