لافروف يبحث مع المعلم الوضع في سوريا والعراق

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره السوري وليد المعلم ـ خلال مكالمة هاتفية ـ التطورات الأخيرة في سوريا والعراق.

> وذكرت وزارة الخارجية الروسية ـ في بيان مساء اليوم الخميس ـ أنه جرى خلال الاتصال تناول التطورات الأخيرة في سوريا والقضايا المتعلقة بحل الأزمة في هذا البلد ، وعملية إتمام تخليص سوريا من الأسلحة الكيماوية ، والوضع المتفاقم في العراق جراء احتلال تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام لعدد من مناطقه.

> وكان لافروف قد ندد ـ في حديث للصحفيين اليوم ـ بما أعلنه وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج بأن الفلتان الحادث في العراق ناتج عن عدم حل الوضع في سوريا ، وقال ـ ردا على تصريحات هيج ـ ” نعرف أن زملاءنا الانجليز يملكون قدرة فريدة على تشويه كل شيء”.

أ ش أ