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لافروف يبحث مع المعلم الوضع في سوريا والعراق

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لافروف يبحث مع المعلم الوضع في سوريا والعراق لافروف يبحث مع المعلم الوضع في سوريا والعراق

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره السوري وليد المعلم ـ خلال مكالمة هاتفية ـ التطورات الأخيرة في سوريا والعراق.
> وذكرت وزارة الخارجية الروسية ـ في بيان مساء اليوم الخميس ـ أنه جرى خلال الاتصال تناول التطورات الأخيرة في سوريا والقضايا المتعلقة بحل الأزمة في هذا البلد ، وعملية إتمام تخليص سوريا من الأسلحة الكيماوية ، والوضع المتفاقم في العراق جراء احتلال تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام لعدد من مناطقه.
> وكان لافروف قد ندد ـ في حديث للصحفيين اليوم ـ بما أعلنه وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج بأن الفلتان الحادث في العراق ناتج عن عدم حل الوضع في سوريا ، وقال ـ ردا على تصريحات هيج ـ ” نعرف أن زملاءنا الانجليز يملكون قدرة فريدة على تشويه كل شيء”.

أ ش أ

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