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أمين عام حلف الناتو يستبعد التدخل في العراق

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أمين عام حلف الناتو يستبعد التدخل في العراق أمين عام حلف الناتو يستبعد التدخل في العراق

قال أندرس فوج راسموسن أمين عام منظمة حلف الأطلنطي (ناتو) أنه لا يرى دورا للمنظمة في العراق بعد أن سيطر مسلحون على مساحات كبيرة من الأراضي في البلاد وأخذوا عشرات الرهائن من الأتراك.
> ودعا راسموسن ـ في تصريح نقلته قناة (سكاي نيوز) اليوم الخميس ـ الخاطفين إلى الإفراج عن المخطوفين فورا ، مشيرا إلى أنه لا يوجد شيء يبرر هذا العمل الإجرامي.
> وأضاف أنه لا يرى أي دور لحلف شمال الناتو في العراق ، إلا أنه أكد أن الحلف يتابع التطورات الراهنة في العراق عن كثب ، داعيا ـ في الوقت ذاته ـ كافة الأطراف إلى وقف العنف.
> وكان سفراء من حلف شمال الأطلنطي قد عقدوا أمس اجتماعا طارئا بطلب من تركيا لبحث موقف اختطاف دبلوماسيين أتراك على أيدي مسلحين من تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وبلاد الشام (داعش).
> أ ش أ

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