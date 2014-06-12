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فرق الأوبرا والفنون الشعبيه تواصل تقديم عروض”مصر الجميله”بالمحافظات

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فرق الأوبرا والفنون الشعبيه تواصل تقديم عروض”مصر الجميله”بالمحافظات فرق الأوبرا والفنون الشعبيه تواصل تقديم عروض”مصر الجميله”بالمحافظات

يقدم طلبة إستوديو المسرح بمركز الإبداع الفني بالقاهرة ، بقيادة المايسترو “عماد الرشيدي” ، العرض الغنائي (غنا الوطن)،ذلك بقصر ثقافة الإسماعيلية يومي الأحد والأثنين 15 و 16 يونيو .
> ويقدم فى العرض باقة متنوعة من تراث الأغاني الوطنية، تمثل العرض بانوراما للأغنية الوطنية المصرية من عصر “سيد درويش” و أغاني الزمن الجميل، وصولاً إلى الأغاني التي قدمت مع إنطلاق ثورة 25 يناير، والتي تمثل تأريخًا لموسيقي .
> وتقام الحفلات في إطار مبادرة “مصر الجميلة” التي تقام تحت رعاية وزارة الثقافة ، وبمشاركة قطاعات صندوق التنمية الثقافية ، دار الأوبرا ، البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية ، الهيئة العامة لقصور الثقافة ، البيت الفني للمسرح .
> كما تقدم (الفرقة القومية للفنون الشعبية) حفلين بأسيوط يومي الأحد والأثنين 15 و16 يونيو ، تقدم الفرقة خلالهما إستعراضات الغوازي والملايا والعصايا والموشح ودبكة المجوز وفتوات قبلى والتنورة البمبوطية وجرة الوادى .

وتقدم (الفرقة القومية للموسيقى الشعبية) حفلين يومي الجمعة والسبت 13 و14 يونيو بالأقصر ، يتضمن الحفلين تقديم العديد من الفقرات الغنائية الشعبية والمديح النبوى بمصاحبة المزمار والطبل البلدى إلى جانب فقرة التنورة ، وتستمر فرقة (رضا للفنون الشعبية) ، في تقديم عروضها الإستعراضية علي المسرح المتنقل بقنا يوم الجمعة 13 يونيو ، كما تقدم فرقة (النيل للآلات الشعبية) حفلها يوم الجمعة 13 يونيو بالشرقية ، يتضمن مجموعة متنوعة من الأناشيد الصوفية والدينية لكبار شعراء الصوفية ومنها نهج البردة، بردة الإمام البوصيرى ،
> ويستمر (السيرك) في تقديم عروضه الفنية يوم الجمعة 13 يونيو ببورسعيد ، ويومي السبت والأحد 14 و15 يونيو بدمياط ، بينما تقدم (الفرقة القومية للآلات الشعبية) حفلين يومي السبت والأحد 14 و15 يونيو بالمنيا ، تتضمن العديد من الفقرات الغنائية الشعبية والمديح النبوى بمصاحبة المزمار والطبل البلدى إلى جانب فقرة التنورة .
> وعلي المسرح الصيفي بمطروح تقدم فرقة (أسوان) عروضها يومي السبت والأحد 14 و15 يونيو ، ويوم الأثنين 16 يونيو بالبحيرة ، وفي المحلة تقدم فرقة (تحت 18) عروضها الغنائية يومي السبت والأحد 14 و15 يونيو ، وفي القليوبية تقدم فرقة (أنغام الشباب) حفلين غنائيين يومي السبت والأحد 14 و 15 يونيو بالقليوبية .

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