حبس مسجل خطر 6 سنوات اختطف شاب وهتك عرضه لإجباره علي السرقة بالغردقة

قضت محكمة جنايات الغردقة برئاسة المستشار محمود خلف،وعضوية المستشارين عصام اليمانى وإسماعيل راسخ، وأمانة سر رمضان عرابى وناصرعلام، بالحكم بحبس مسجل خطر 6 سنوات مع الشغل بتهم اختطاف شاب لمنطقة جبلية وهتك عرضه وتصويره عاريا بالمحمول لاجباره علي مشاركته في تنفيذ عمليات سرقة بمدينة سفاجا وقيام المتهم باجبار المجني عليه علي التوقيع علي شيكات ايصالات أمانة علي بياض .

وتعود الواقعة عندما تلقيت مباحث قسم شرطة سفاجا بلاغا من والد أحد الشباب بقيام المتهم سيد أحمد ابوالقاسم وشهرته سيد شطا باختطاف نجله إلي منطقة جبلية وهتك عرضه واغتصابه تحت تهديد سلاح ابيض وتصويرالمجني عليه عاريا من خلال عدد من أجهزة المحمول لاجباره علي المشاركة في تنفيذ عمليات سرقة .