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beIN Sports تعرض 22 مباراة من المونديال مجانا

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beIN Sports تعرض 22 مباراة من المونديال مجانا beIN Sports تعرض 22 مباراة من المونديال مجانا

أعلنت قنوات beIN Sports يوم الخميس عن قرارها ببث 22 مباراة من مباريات كأس العالم البرازيل 2014 على القنوات المفتوحة للشبكة.

وأكدت الشبكة عبر بيان نشر على الموقع الرسمي أنه حرصا على إرضاء جميع محبي كرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سيتم بث مجموعة مختارة من مباريات المونديال على قنوات beIN Sports المفتوحة.

وقال ناصر الخليفي مدير قنوات beIN: " يسعدنا أن نعلن عن إهداء متابعينا فرصة المشاهدة المجانية لمجموعة مختارة من مباريات أقوى بطولة كروية في العالم".

وستقوم الشبكة ببث تلك المباريات الـ22 على قناة beIN SPORTS المفتوحة والتي تبث من خلال القمر الصناعي سهيل1، على التردد 11084 أفقي، مع تعليق وتحليل باللغة العربية فقط.

وينطلق المونديال برازيلي يوم الخميس في تمام التاسعة مساء بحفل افتتاح يليه مباراة البرازيل وكرواتيا على ملعب أرينا كورينثيانز بمدينة ساوباولو.

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