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مباشر - الأهلي 1-0 الجونة.. محارب يهدر هدفا ' مهينا '

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مباشر - الأهلي 1-0 الجونة.. محارب يهدر هدفا ' مهينا ' مباشر - الأهلي 1-0 الجونة.. محارب يهدر هدفا ' مهينا '

تابعوا مع FilGoal.com تغطية مباشرة لأحداث مباراة الأهلي والجونة في الدوري الممتاز.

ويسعى المارد الأحمر للفوز أو التعادل لضمان التأهل إلى الدورة الرباعية التي تحدد بطل المسابقة.

دخل الأهلي اللقاء وهو يهاجم، السيد حمدي يتحرك بشكل جيد مع عمرو جمال.

الفريق لم يتأثر سلبا بخروج أحمد شكري من التشكيل الأساسي، تريزيجيه يبرز قدرات هجومية جيدة.

أغلب هجمات الأهلي تأتي من الجانبين، والكرات تذهب معظمها ناحية رأس عمرو جمال التي تلتقط الكثير، لكنها لم تحول شيئا إلى هدف حتى الآن.

انتهى الشوط الأول، والأهلي سلبي.

لكن مع بداية الشوط الثاني، نجح السيد حمدي في خطف هدف التقدم للأهلي.

الأهلي ظل يهاجم، والجونة استغل لقطة خطأ دفاعي من الفريق الأحمر لصنع هجمة عن طريق إسلام محارب، الذي راوغ 3 من مدافعي الشياطين وكاد أن يسجل لولا التصويب في السماء.

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