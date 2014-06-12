بالصور..شيرين: ” نفسى أحب..وأتحب “

أكدت الفنانة شيرين أن الرومانسيه التى ظهر عليها كليب أغنيتها “أن كل ملكك”،غير مبالغ فيها ،موضحة ثقتها التامه فى وجود حالات حب وعشق مشابهه لها فى الواقع.

وخلال أسضافتها اليوم فى برنامج “عيشها بشكل تانى” ،الذى يذاع على محطة نجوم إف أم ،و يقدمه كريم الحميدى وهند رضا ،كشفت “شيرين عن أمنيتها أن تجد من تحبه ويحبها،قائله”أتمنى أحب ..وأتحب..أتمنى أموت جنب الراجل اللى بأحبه”.

وعن علاقتها بالصحافه ،قالت شيرين “لم أعد أتابع ما يكتب،وخلال السنوات الثلاثه الماضيه،إنشغلت فى برنامج”ذا فويس”بشكل تام ،وكنت دائما على سفر،لكن هناك حاليا من ينوب عنى فى التعليق على الأخبار”.

شيرين قالت ايضا .”أعيش حاليا حياتى كاى سيدة مصريه،وأعشق جلوسى بالبيت لأطول فترة ممكنة”.