إقبال على القافلة الطبية للوفد بطور سيناء..وأمين الحزب: قوافل أخرى بخليج العقبة

تزايد اقبال المواطنين على القافلة الطبية التى نظمها حزب الوفد بطور سيناء والتى ضمت كافة التخصصات الطبية .

وقام أطباء القافلة بالكشف على المرضى بالعيادات الخارجية بمستشفى طور سيناء العام بالتنسيق بين وزارة الصحة وحزب الوفد، شارك اعضاء لجنة الوفد بطور سيناء وشر الشيخ بتنظم عمل القافلة ومساعدة المرضى حتى انتهاء عملية الكشف وصرف العلاج .

وقال صلاح ربيع امين حزب الوفد بالمحافظة، إن القافلة تضم كافة التخصصات الطبية مشيرا الى ان الكشف يتم بالمجان وسيتم تحويل الحالات الحرجة والتى تحتاج الى عمليات الى المستشفيات الكبيرى بالقاهرة على نفقة الحزب بعد موافقة الدكتور السيد البدوى ، مؤكدا على ضرورة مشاركة الحزب فى خدمة ابناء سيناء وتقديم الخدمة الصحية لهم بالمجان .

وأشار ربيع أن الوفد سوف ينظم قوافل طبية اخرى بمدن دهب ونويبع وشرم الشيخ وخاصة فى الوديان النائية والمحرومة التخصصات الطبية.

واضاف المهندس محمود عبد الرحيم عضو هيئة الحزب بجنوب سيناء أن هذه القافلة تعتبر الثانية بعد قافلة رأس سدر، مشيراً إلى إنه لابد للاحزاب من خدمة المجتمع والمواطن وخاصة فى سيناء والمناطق النائية

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ومن جانبه قال ناصر تمام أمين تنظيم الحزب بالمحافظة ان القافلة سوف تقوم غدا بتوقيع الكشف الطبى على المرضى بالمركز الحضرى بحى المروة بطور سيناء، وسوف تنتقل الى مدن دهب ونوبيع لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين بتلك المناطق.