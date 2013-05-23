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كيف تتم عملية الحقن المجهرى والحالات التى تستلزم إجراءها؟

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كيف تتم عملية الحقن المجهرى والحالات التى تستلزم إجراءها؟ كيف تتم عملية الحقن المجهرى والحالات التى تستلزم إجراءها؟

كيف تتم عملية الحقن المجهرى، وما هى الحالات التى ينصح فيها اللجوء إلى إجراء تلك العملية لزيادة فرص حدوث الحمل؟.

أجاب دكتور عطية أبو النجا استشارى أمراض النساء والولادة، قائلا تتم عملية الحقن المجهرى للحالات التى تواجه صعوبة شديدة فى وصول الحيوان المنوى إلى البويضة، وتلقيحها، ومن أهم العوامل التى تعيق إتمام عملية التلقيح هى:

- انسداد الأنابيب.

- وجود عدد كبير من التكيسات حول المبيض.
> - ضعف قدرة الحيوان المنوى.

وأوضح أن تلك العملية تتم من خلال سحب البويضة بمنظار عن طريق المهبل، أو البطن وحفظها داخل حضانة ذات درجة حرارة وتبريد وتعقيم بنسب معينة.

ومن الجانب الآخر، يتم انتقاء عدد من الحيوانات المنوية بعناية، ثم تحقن داخل البويضة، والتى غالبا ما يحدث تزاوج بينهما، وتترك لتنقسم، وعند وصولها لحد معين من الانقسام تغرس داخل تجويف الرحم، والذى تكون بطانته قد مرت بعدة مراحل هامة، تمهيدا لقبول تلك البويضة، بحيث يجب أن تكون الشعيرات الدموية كثيرة، وجدار الرحم سميك لكى يكون مستعد لغرز البويضة الملقحة والالتصاق به.

وبعد انتهاء تلك العملية من المفترض أن يسير الحمل فى مسار طبيعى، ويتم متابعته للتأكد من نمو الحمل.

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مصر 365