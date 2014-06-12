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بالصور..«ولاية نينوى» ترحب بكم: النساء «يلزمن بيوتهن» والأموال يملكها «أمير داعش»

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داعش علقت لافتة كتب عليها «ولاية نينوى ترحب بالزائرين»

داعش علقت لافتة كتب عليها «ولاية نينوى ترحب بالزائرين»

تداول عدد من النشطاء العراقيون على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر» صوراً تظهر لافتة كبيرة علقت على أحد الكباري بمحافظة نينوى والتي أعلنتها «الدولة الإسلامية بالعراق والشام» كتب عليها: «ولاية نينوى ترحب بالزائرين».

وسيطر علم القاعدة الأسود الشهير على نصف اليافطة المعلقة وكتب أسفله «الدولة الإسلامية فى العراق والشام».

 

وفى سياق متصل، وزع تنظيم «الدولة الإسلامية بالعراق والشام»، «داعش»، اليوم الخميس، ماأسماه «وثيقة المدينة» على سكان مدينة الموصل بعد سيطرته عليها وبعدما انسحب الجيش والشرطة العراقية.

 

داعش يحذروتتكون «‫‏وثيقة المدينة» للتعامل في مدينة الموصل من 16 نقطة عامة أو ضوابط، وأهم نقاطه: أن كل الأموال الحكومية تؤول للتنظيم، وكذلك حث المسلمين على الصلاة جماعة لا فرديا، النساء لا يخرجن إلا لحاجة قصوى وبملابس فضفاضة وحجاب.

كما تضمنت الوثيقة أيضاً دعوة العلماء المحليين وشيوخ العشائر للعمل معهم، وتجريم أي تعامل مع حكومة العراق أو برلمانه، فتح التوبة أمام (الأسرى أو منسوبي والجيش ومن يرفض فجزاءه القتل) وتخصيص أماكن لها، وتجريم أية تجماعات أو مجالس أو حركات برايات، الحكم بالشريعة، تحريم المراقد والمزارات وشواهد القبور وتدميرها.

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