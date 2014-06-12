رسميا .. فابريجاس في تشيلسي 5 مواسم

انضم سيسك فابريجاس لاعب وسط برشلونة رسميا إلى تشيلسي الإنجليزي لمدة خمسة مواسم مقبلة.

وأعلن برشلونة وتشيلسي رسميا عن إتمام الاتفاق وتفاصيل انضمام لاعب أرسنال الأسبق للدوري الإنجليزي، من خلال فريق الأزرق اللندني.

ويرتدي فابريجاس القميص رقم "4" رقمه المفضل في أرسنال وبرشلونة.

وتشير التقارير أن الصفقة لن تقل عن 33 مليون يورو.

وعاد سسك للملاعب الإنجليزية بعد رحلة في إسبانيا مع برشلونة من 2011 وحتى الموسم الماضي، حصد فيها الدوري الإسباني، كأس الملك، كأس السوبر مرتين 2011 و2013، والسوبر الأوروبي، بجانب كأس العالم للأندية.

ويستعد فابريجاس مع المنتخب الإسباني لانطلاق كأس العالم في البرازيل 2014 بمواجهة هولندا يوم الجمعة.

سيسك كان أحد نجوم أرسنال في الفترة من 2003 وحتى 2011، وأكد أكثر من مرة على انتمائه للمدفعجية.

ولكن أرسن فينجر المدير الفني لأرسنال صرف النظر عن التعاقد معه لامتلاء موقعه بعدد كبير من اللاعبين.