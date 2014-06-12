فابريجاس بعد الانضمام لتشيلسي: أرسنال رفضني

أكد متوسط الميدان الإسباني سيسك فابريجاس أنه أراد العودة إلى صفوف أرسنال، ولكن المدفعجية رفضوا عودة اللاعب، ليوقع إلى تشيلسي.

وانضم سيسك فابريجاس لاعب وسط برشلونة رسميا إلى تشيلسي الإنجليزي لمدة خمسة مواسم مقبلة، بصفقة قدرت بـ33 مليون يورو وإضافات.

وأعلن برشلونة وتشيلسي رسميا عن إتمام الاتفاق وتفاصيل انضمام لاعب أرسنال الأسبق للدوري الإنجليزي، من خلال فريق الأزرق اللندني.

وكان أرسنال يمتلك أفضلية إعادة اللاعب في حالة قرر برشلونة بيعه، ولكن أرسنال رفض، حسبما أكد سيسك.

ونشر فابريجاس بيانا على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "في البداية أحب أن أشكر برشلونة، سأظل فخورا باللعب مع هذا الفريق".

واضاف " أرسنال كان الخيار الأول لعودتي إلى الدوري الإنجليزي، ولكن إدارته رفضت ذلك".

وأتم "أردت الدوري الإنجليزي، وبعد رفض أرسنال، كان الخيار الأفضل أمامي هو تشيلسي".

ويستعد فابري للدفاع عن لقب كأس العالم مع إسبانيا بالمجموعة الثانية بجوار منتخبات هولندا وتشيلي واستراليا.