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"الشباب" تنظم دورات "غوص" مجانية لشباب الجامعات

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"الشباب" تنظم دورات "غوص" مجانية لشباب الجامعات "الشباب" تنظم دورات "غوص" مجانية لشباب الجامعات

تنظم الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية "إدارة الجامعات" بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع جمعية الكشافة البحرية المصرية بالإسكندرية، المرحلة الأولى من الدورات المجانية للتدريب على الغوص لشباب الكليات المتخصصة (كليات التربية الرياضية)، خلال الفترة من 18-27 يونيو الجارى، بمركز الكشافة البحرية بالأنفوشى بمحافظة الإسكندرية.

تهدف الدورات تدريب طلاب كليات التربية الرياضية على مهارات الغوص من أجل توفير فرص عمل لهم فى المجالات المتنوعة، والعمل على تحسين وضعهم الاقتصادى من خلال إتاحة الفرص أمام المتدربين للعمل بالفنادق والقرى السياحية.

تنفذ المرحلة الأولى على دورتين، ويشارك فيها (60) طالباً بواقع (30) طالبا لكل دورة، حيث يشارك فى الدورة الأولى طلاب كليتى التربية الرياضية بنين بالزقازيق وبالمنصورة، خلال الفترة من 18 – 22 يونيو، فيما يشارك طلاب كليتى التربية الرياضية بنين بالإسكندرية وكفر الشيخ فى الدورة الثانية خلال الفترة من 23 – 27 يونيو الجارى.
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