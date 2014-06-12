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تعليقات قراء "اليوم السابع" تدفع ياسر الهضيبى لتوضيح تصريحاته حول شفيق

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أثار تصريح ياسر الهضيبى مساعد رئيس حزب الوفد، فى تعليقه على ما كشفه مصدر لـ"اليوم السابع" حول زيارة وفد يضم يحيى قدرى نائب رئيس حزب الحركة الوطنية وصفوت النحاس الأمين العام للحزب ومصطفى بكرى الكاتب الصحفى إلى الفريق أحمد شفيق لعرض حيثيات الشارع السياسى عليه، سيل من ردود الأفعال المختلفة فى تعليقات قراء "اليوم السابع".

وهو ما دفع "الهضيبى"، للتعليق ضمن تلك التعليقات، بعدما وصفها فى اتصال هاتفى لـ"اليوم السابع" بالمسيئة له وللحزب، مؤكداً على احترامه كل التعليقات، وجاء فى تعليقه: "هذا رأيى الشخصى السياسى، بعيداً عن الحزب، ثانياً: لو عايز تعرف أنا مين اسأل الفريق ولو عايز تعرف الدكتوراه هى من كلية الحقوق جامعة عين شمس على بعد دقيقة من سكن سيادتك - مش من أوروبا الشرقية".

وأكمل التعليق: "ثالثاً: المقصود من كلامى أننى أفضل عودته خاصة أن ليس هناك مانع قانونى يحول دون ذلك لا أن يذهب إليه فى الخارج لعرض أمور داخليه خاصة بالبرلمان المصرى، احترم كل الآراء دون أن تأخذ بحساسية أو شخصنة".

وكان ياسر الهضيبى مساعد رئيس حزب الوفد، قال إن زيارة الوفد السياسى للفريق شفيق بالإمارات لعرض المشهد السياسى عليه تمثل حالة من النفاق السياسى الموجودة فى حالياً، مؤكداً أن تلك الحالة سبقها حالات أخرى مثل تحالفات لقيادات لم نسمع عنها مسبقاً فى تاريخ العمل السياسى فى مصر.

وأكد "الهضيبى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الشعب المصرى لن يقبل مثل هذه الأطروحات والتحالفات، لأنها تعد وصاية لن يقبلها، مشيراً إلى أن عودة الفريق شفيق إلى مصر لن تضيف جديدًا بل ستحدث ارتباكًا فى المشهد السياسى، فضلا عن أنه لا يملك جديدا ليقدمه.

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