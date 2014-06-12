السيسي يبحث مع محلب مواجهة التحرش وسلع رمضان وضبط الأسعار

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، حيث تم استعراض ما تم إتخاذه من إجراءات لمواجهة ظاهرة التحرش، فضلاً عن جهود الحكومة المستقبلية في هذا الصدد للقضاء عليها تماماً.

> وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم أثناء اللقاء استعراض أوضاع السوق المصرية، من حيث توافر السلع الغذائية الأساسية، لا سيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، حيث وجّه السيد الرئيس بضرورة توفير احتياجات المواطنين في هذا الشهر الكريم، والاستمرار في العمل على ضبط الأسعار ومكافحة الغلاء.

> أ ش أ