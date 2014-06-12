“حزب النور” بالعاشر من رمضان يلتقي رئيس جهاز المدينة لبحث مشكلات “مياه الشرب”

التقى، اليوم الخميس، وفد من حزب النور بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان.

تناول الوفد، مع رئيس الجهاز خلال اللقاء، نتائج زيارة الحزب لعمال محطات وشبكات مياه الشرب بالمدينة، والذي تم يوم الثلاثاء الماضي، وقام الحزب بعرض مطالب العمال على رئيس الجهاز.

ومن جانبه صرح رئيس الجهاز بأن جهاز المدينة ليس لديه أي موانع من قيد العمال بالجهاز، ولكن بشرط موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على هذا الأمر.

وناقش وفد “النور” مع رئيس الجهاز بعض مشاكل المدينة الأخرى كمشاكل “المرور، إشغالات الطرق، والباعة الجائلين” وغيرها من مشاكل المدينة.

وأشار رئيس الجهاز خلال اللقاء، إلى أن جهاز المدينة تعاقد مع مكتب استشاري؛ لدراسة مشكلة المرور بالعاشر من رمضان، ووضع الحلول الهندسية المثلى لتلك المشاكل، كما أكد أن الجهاز بدأ خطة تطوير شاملة لعدد 34 مجاورة بالمدينة.

وضم وفد “النور” محمود شِرتة، أمين حزب النور بمركز العاشر من رمضان، وأحمد علي وكيل الحزب بالعاشر، ومحمد النجار، نائب أمين اللجنة الإعلامية للحزب بالعاشر.