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محافظ شمال سيناء يحيل 6 جمعيات أهلية للتحقيق

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محافظ شمال سيناء يحيل 6 جمعيات أهلية للتحقيق محافظ شمال سيناء يحيل 6 جمعيات أهلية للتحقيق

محافظ شمال سيناء-عبد الفتاح حرحور

أكد اللواء عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء اليوم، إحالة 6 جمعيات أهلية بشمال للنيابة العامة للتحقيق فى تعثرها فى الإيفاء بمستحقات مالية خاصة بتمويلات مالية سبق وتم منحها لها من قبل الصندوق الاجتماعى، وهى جمعية تنمية المجتمع المحلى ببالوظة، وجمعية المركز الأهلى بقاطية، وجمعية النور للخدمات الاجتماعية ببالوظة، وجمعية الزوايدة للتنمية والرعاية الاجتماعية ببئر العبد، والجمعية المصرية للتنمية بالمريح، وجمعية الماسورة الزراعية برفح.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ شمال سيناء اليوم مع قيادات الصندوق الاجتماعى والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى لبحث إمكانية الاستفادة من تمويل الصندوق الاجتماعى للمشروعات الصغيرة لمساعدة الدولة فى اتجاهها الجديد لدعم الشباب المقبل على المشروعات.

وأشار سليمان العمارى مدير الصندوق إلى أنه فى عام 2004 تم تمويل عدة جمعيات أهلية بشمال سيناء بمبالغ وصلت إلى 4 ملايين جنيه عن طريق صندوق متخصص للمتابعة بالمحافظة إلا أنها تعثرت.

وأبدى العمارى استعداد الصندوق لتقديم تمويل لدعم مشروعات الشباب بالمحافظة بمبالغ تصل إلى 5 ملايين جنيه للمشروع الواحد، لافتا إلى أن نسبة التعثر بين المستفيدين قبل عام 2011 وصلت إلى 3 % وارتفعت إلى 11 % بعد ذلك، ولم يتم سجن أى متعثر، واتخذت إجراءات قانونية شديدة من نوعها لتحصيل المستحق.

 

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