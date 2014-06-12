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بازوكا يروي قصة انضمامه للزمالك .. ويؤكد: ميدو أعجب بمستواي

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بازوكا يروي قصة انضمامه للزمالك .. ويؤكد: ميدو أعجب بمستواي بازوكا يروي قصة انضمامه للزمالك .. ويؤكد: ميدو أعجب بمستواي

روى محمد عبد الرازق "بازوكا" مدافع الشرقية المنضم حديثا للزمالك قصة انضمامه للفريق الأبيض، وذلك بعد توقيعه على عقود انضمامه خمس سنوات مقابل مليون و50 ألف جنيه.

وأنهى الزمالك اتفاقه مع الشرقية وحصل على توقيع اللاعب ويصبح ثالث الصفقات البيضاء بعد إبراهيم صلاح ومحمد كوفي.

وقال بازوكا لـFilGoal.com: "عصام مرعي (لاعب الزمالك السابق وإبن الشرقية) هو من رشحني للزمالك، وتم تنظيم مباراة ودية بين الشرقية والزمالك وقدمت أداء جيدا".

وأضاف "ميدو أظهر إعجابه بمستوي ولكن من تحدث معي رسميا هو مرتضى منصور (رئيس الزمالك) وأحمد سليمان (عضو مجلس الإدارة)، ولم يتحدث معي ميدو بسبب ارتباطاته مع الفريق في دوري أبطال إفريقيا".

وتمنى بازوكا التوفيق للزمالك في مواجهة اتحاد الشرطة والصعود للمربع الذهبي في المباراة التي تقام يوم السبت.

وأتم "تحت أمر الجهاز الفني للزمالك، وسأكون جاهزا للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا .. وأثق في أن الله سيعوض الظلم الذي تعرض له الفريق في الكونجو أمام مازيمبي بالفوز في المباراتين المقبلتين والاقتراب من التأهل للمربع الذهبي".

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فيديو اليوم السابع