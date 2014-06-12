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تدشين «جبهة شباب الجمهورية الثالثة» لتأهيل الشباب للمشاركة فى الحياة السياسية

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تدشين «جبهة شباب الجمهورية الثالثة» لتأهيل الشباب للمشاركة فى الحياة السياسية تدشين «جبهة شباب الجمهورية الثالثة» لتأهيل الشباب للمشاركة فى الحياة السياسية

طارق الخولى

أعلن عدد من النشطاء عن تدشين «جبهة شباب الجمهورية الثالثة» برئاسة طارق الخولى، الناشط السياسى والمتحدث الإعلامى السابق لحركة 6 إبريل والمنشق عنها.

وقالت الجبهة – فى أول بيان لها – إنها تهدف إلى تحفيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية، وتمكينهم من انتزاع مكاسب مستحقة لصالح هذا الجيل من الشباب والأجيال المقبلة، عاقدين العزم على أن نخوض غمار الانتخابات البرلمانية المقبلة وكذلك انتخابات المحليات، حتى تصل روح الثورة الى تلك المؤسسات الحيوية.

وأضاف البيان أنه «بعد ثلاث سنوات من الثورة المستمرة، مررنا خلالها باحداث كثيرة كان دورنا فيها يقتصر على الإحتجاج والمقاومة، دفعنا خلالها العرق والدموع والدم من أجل رفعة ونهضتها وتقدمها وحريتها، وجدنا أنه لا يمكن أن يقتصر دور الشباب على الأعتراض والأحتجاج فقط ودفع الثمن، وجدنا اننا لم نحقق بعد أهدافنا فى البناء».

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