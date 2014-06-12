حافظ سلامة: حادث التحرش بالتحرير يحدث يومياً..ويجب العودة إلى قيم الإسلام



> قال الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس ، أن واقعة اغتصاب سيدة فى ميدان التحرير لم تكن أول واقعة اغتصاب فى جمهورية مصر العربية حتى اهتزت مشاعر الرئيس السيسي وقام بزيارتها والاعتذار لها، مشيراً إلى أن الحادث يدعونا إلى كثير من التساؤلات.

وأكد سلامة ، أن ديننا الحنيف يهتم بالمرأة ويعطيها نوعا من أنواع القدسية كما أوصى بعدم المساس بالمرأة وسلامتها من أى اعتداء تتعرض له .

وأضاف موجها حديثه للمشير عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، إن هذا الحادث ليس الأول من نوعه ويحدث مثله بالعشرات يومياً دون هذه الضجة الإعلامية التى كانت حاضرة لمشاهدة هذا المنظر، والترويج أمام العالم بما وصلت إليه مصر الإسلامية وشبابها ونساؤها .

وأضاف سلامة فى بيان له صدره بالآية الكريمة ” ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة فى الذين امنوا لهم عذاب آليم ”، مشيداً بدور النقيب مصطفى ثابت الذى تعرض مع قواته للشباب حول هذه المرأة، واضطر مع قواته إلى إطلاق الأعيرة النارية لتخليصها من أيديهم .

وأختتم، ما أحوجنا إلى العودة إلى القيم الدينية الإسلامية إلى مجتمعنا دون ثرثرة الإعلاميين ، والضرب على أيدي المفرطين من الجنسين .