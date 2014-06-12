غدا ..فرقة mbc مصر تعرض مسرحية “على عليوة “

تقدم فرقة “إم بى سى مصر المسرحية”، الفرقة المسرحية الإجتماعية الكوميدية “علي عليوة” ،وذلك فى الحادية عشر مساء غدا الجمعه13يونيو على شاشة “MBC مصر”.

مسرحية “علي عليوة” قد تم عرضها على مسرح الريحانى ضمن سلسلة مسرح التليفزيون التى تقدمه “ام بى سى “،و كتبها وليد يوسف، وأشرف على إخراجها المخرج الكبير عصام السيد، وتتناول فى أجواء ساخرة مدى إنحدار مستوي التعليم فى مصر، من خلال أسرتين إحداهما تعيش فى مستوي مالى مرتفع والأخري فى أزمات مالية طاحنة وتحاول كل أسرة أن توفر تعليم لأبنائها على قدر دخلها المادي، وتكون المفاجآة بعد نهاية مراحل التعليم المختلفة أنه لا يوجد تعليم حقيقي يُغير المجتمع فى الجانبين.

وشارك فى بطولة المسرحية الجديدة عدد كبير من الفنانين منهم، هشام إسماعيل، ومدحت تيخه، وميشو، وأمجد الحجار، ومحمد نصر، وآيات مجدي، وميدرونا سليم.

وحول مسرحية ” علي عليوة “، أكد المخرج عصام السيد أنه من المهم أن تناقش العروض التي يتم تقديمها المشاكل الإجتماعية التي لن ينهض المجتمع بدون تطويرها وعلى رأسها التعليم، وقال أن الجمهور قادر على تقبل الأفكار الإيجابية والبناء عليها إذا أحُسن تقديمها. وأشار السيد إلى إستمرار تسجيل المسرحيات إسبوعياً بحضور جمهور بمسرح الريحانى.