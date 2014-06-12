بالصور… محافظ مطروح يتفقد عمل ​40 عربة للباعة الجائلين تعمل بالطاقة الشمسية

قام اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح بتفقد العربات الموحدة للباعة الجائلين التي تعمل بالطاقة الشمسية وتخدم بائعي الفشار والترمس والبطاطا و التين الشوكى على كورنيش مدينة مرسي مطروح .

وأكد المحافظ على أهمية المشروع للقضاء على العشوائيات على كورنيش المدينة وظهور المدينة بالشكل اللائق امام زائريها خاصة وان المحافظة تستقبل كل عام ما يقرب من 6 مليون مصطاف .

وأشار إلى ضرورة إعطاء العربات لمستحقيها لأصحاب الرخص على الشواطئ مع المتبعة الدورية لهم وضع العربات فى الأماكن المخصصة لها وتحديد تحركاتها للحفاظ على الشكل الحضاري للعربات .

ومن جانبه أكد عبد الغفار الملاح رئيس مدينة مرسى مطروح بأن اجمالى العربات التى ستعمل فى المرحلة الأولى للمشروع تبلغ 40 سيارة بتكلفة اجمالية للعربة الواحدة 8 الاف جنية على أن يستفيد الباعة الجائلين منها بدفع مبلغ 450 جنية خلال موسم الصيف .

وأضاف أن العربة يوجد بها طفاية حريق وصندوق للمخلفات ومراجعة من وزارة الصحة بالاضافة إلى وحدة صوت داخلية غير مزعجة ومضاءة للعمل ليلا بالطاقة الشمسية .