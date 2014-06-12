وفد الهلال الأحمر يزور البيان احتفالاً بـ"حق الليلة"

نظمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي فرع دبي وبتنظيم قسم المتطوعين بالهيئة بمناسبة النصف من شعبان "حق الليلة" بالتعاون مع فريق الهلال الطلابي بمدرسة جميرا النموذجية بدبي، نظمت زيارة إلى صحيفة البيان للمشاركة في احتفالات ليلة النصف من شعبان.

وبلغ عدد الطالبات 40 طالبة ترافقن معلمات المدرسة ومتطوعو الهلال مريم الزرعوني وأحمد خميس وبشرى الرحومي ورئيسة قسم المتطوعين بالهلال الأحمر الاماراتي مريم المر بن حريز .. كذلك قام وفد الهلال الأحمر بزيارة مركز أخبار الإمارات وصحيفة الإمارات اليوم ومجلة أرى.

يذكر أن "حق الليلة" هي مناسبة تراثية في دولة الإمارات بدأت في السنة الثالثة للهجرة ترحيباً بقدوم النصف من شعبان واستعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك.

يقوم الأطفال في هذه الليلة قبل غروب الشمس، بالتجول في الأحياء السكنية أو ما يسمى "بالفريج" مرتدين الزي الاماراتي التقليدي وحاملين معهم أكياسا تصنع خصيصاً لهذه المناسبة ليتمكن الأطفال من جمع الحلوى بها.

ويقوم الأطفال بترديد أهازيج خاصة لهذه الليلة وهي "أعطونا الله يعطيكم.. بيت مكة يوديكم .. عطونا من حق الله.. يرضى عليكم الله". وعند حصولهم على نصيبهم من الحلويات والمكسرات يردد الأطفال تكملة للأنشودة "جدام بيتكم وادي.. والخير كله ينادي" تعبيراً عن شكرهم وعرفانهم.