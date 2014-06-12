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محمد بن زايد يلتقي وزير خارجية المانيا

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محمد بن زايد يلتقي وزير خارجية المانيا محمد بن زايد يلتقي وزير خارجية المانيا

 التقى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمقر اقامة سموه في برلين بجمهورية المانيا الاتحادية الدكتور فرانك فالتر شتاينماير وزير خارجية ألمانيا.

 وبحث سموه ووزير خارجية المانيا خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان وزير الخارجية علاقات التعاون والصداقة المتميزة بين دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية المانيا الاتحادية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين .

وجرى خلال اللقاء تناول العلاقات الثنائية وخاصة فيما يتعلق بالمجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية واهمية تنميتها وتوسيعها بما يلبي تطلعات البلدين الى فتح افاق  اوسع للتعاون المشترك .

كما تطرق الجانبان الى الحديث حول مجالات التنسيق والتشاور بين الجانبين في مختلف القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك واكدا حرص قيادتي البلدين على دعم التعاون القائم بينهما وترسيخه بما يحقق تطلعات الشعبين والبلدين الصديقين في تعزيز علاقات أكثر تميزا وقوة واستدامة خاصة وان علاقات البلدين مبنية على اسس متينة من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.

كما جرى خلال اللقاء تناول مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك .

حضر اللقاء معالي علي محمد حماد الشامسي نائب الامين العام في المجلس الأعلى للأمن الوطني وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

كما حضره من الجانب الالماني الدكتور فون قوتزي مدير ادارة الشؤون السياسية لافريقيا واسيا وامريكا اللاتينية والشرق الاوسط في وزارة الخارجية الالمانية وعدد من المسؤولين الالمان.
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