«نسف» برج مخالف ارتفاعه 13 طابقا على النيل ببنها في7 ثوان

نسفت القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، الخميس، برجا سكنيا بمدينة بنها خلال 7 ثوان، دون تأثر المباني المجاورة بسبب قوة الانفجار، وذلك بعد إجراءات تجهيز لمدة 3 أشهر، قبل تنفيذ العملية التي شارك فيها أكثر من 500 فرد وضابط جيش وشرطة.

وقال الدكتور محمد عبدالمطالب، وزير الري والموارد المائية، إنه سيتم إزالة جميع حالات التعديات التي قدرتها الوزارة بـ30 ألف حالة على النهر، مضيفا: «اليوم عادت هيبة الدولة، ولن نسمح للفساد أو أصحاب النفوذ والمصالح أن يتلاعبوا بحقوق الدولة والشعب في نهر النيل، وأن يضيع حق المواطنين في رؤية نهر النيل، وهو ما تحقق بتنسيق الجهود بين وزارات الري والداخلية والدفاع، لتأمين إزالة البرج المخالف».

وأوضح الوزير أنه تم استخدام ما يطلق عليه «النسف الحذر» لإزالة البرج المخالف، بإجمالي مساحة تصل إلى 260 مترا وارتفاع 13 طابقا لحماية المناطق السكنية المجاورة، مؤكدا: «لن توجد مخالفة أخرى بعد اليوم وسيتم التصدي بكل حسم لأي مخالفة، لأننا نعيش عهدا جديدا عادت معه الدولة المصرية».

وأشار إلى أنه سيتم إزالة 84 برجا في المنطقة المطلة على نهر النيل في بنها، وتم بناءها والتعدي علي حرم النهر بالمخالفة لكل القوانين والقيم، مشددا على أنه تم وضع برنامج زمني لإزالة جميع المخالفات من أسوان إلى دمياط ورشيد.

وأوضح الوزير أنه يجري حاليا تنفيذ خطط من شأنها منع أية تعديات مستقبلية، تتم علي امتداد نهر النيل، من خلال إقامة واجهات نيلية في مختلف المحافظات، مضيفا أنه تم البدء بإنشاء وجهة نيلية لتطوير كورنيش النيل بالقاهرة، على مساحة 9 أفدنة بمنطقة حلوان.

وتابع: «سيتم تثبيت عدد من كاميرات المراقبة بمختلف المناطق الواقعة على النهر، لرصد أية تعديات أو مخالفات وإزالتها فورا، وربطها بغرفة تحكم يكون مركزها وزارة الري، ويتم خلالها رصد حالة النهر بمختلف المحافظات».