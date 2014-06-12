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داعية سلفي: مايحدث في العراق يتم بالتنسيق بين إيران وأمريكا والمالكي

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داعية سلفي: مايحدث في العراق يتم بالتنسيق بين إيران وأمريكا والمالكي داعية سلفي: مايحدث في العراق يتم بالتنسيق بين إيران وأمريكا والمالكي

قال الداعية السلفي محمد الأباصيري إن مايحدث في العراق ما هو إلا مؤامرة أمريكية –إيرانية على العراق الحبيبة .

وأضاف في تصريحات خاصة لوكالة أنباء ONA أن  هدف هذه المؤامرة هو خلق المبرر للتدخل العسكري الأمريكي في العراق مرة أخرى .

وتابع: اجتياح العناصر الإرهابية المعروفة بتنظيم داعش للموصل و نينوى تم بالتنسيق الكامل بين رئيس الوزراء العراقي نور المالكي و جيشه الشيعي من جهة و بين قوات داعش من ناحية أخرى حيث انسحبت قوات الجيش الشيعية لكي تخلي الطريق للمجموعات المتطرفة لخلق واقع جديد يسمح للأمريكان بل و يستدعيهم للتدخل العسكري في العراق من أجل إكمال المشروع الأمريكي للتقسيم و ذلك بعد فشله في و قرب نهايته في سوريا و ليبيا .

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أونا

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