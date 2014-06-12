الحكومة الروسية تخصص أكثر من 400 مليون روبل لدعم القرم اقتصاديا

خصصت الحكومة الروسية أكثر من 400 مليون روبل لدعم البرامج الإقليمية ذات الأهمية الاقتصادية التي تهدف إلى التنمية في مجالات الحاصلات الزراعة والتنمية الحيوانية في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول.

أعلنت ذلك الحكومة الروسية – في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس ونقلته وكالة أنباء /إيتار تاس/ الروسية- وقالت إنه بالإضافة إلى تخصيص 87ر69 مليون روبل لدعم التنمية الحيوانية بحيث تحصل القرم على 83ر65 مليون روبل بينما تحصل سيفاستوبول على 04ر4 مليون روبل.

وبلغ إجمالي المبالغ التي خُصصت لتنمية قطاع الزراعة المتزايد 93ر339 مليون روبل، حيث يذهب 86ر310 مليون روبل لميزانية جمهورية القرم و07ر29 مليون روبل لميزانية سيفاستوبول.

وتم رصد هذه المبالغ وفقا للاتفاقيات الموقعة بين وزارة الزراعة الروسية وهيئات الدولة المعنية في جمهورية القرم وسيفاستوبول ذات الوضع الاتحادي الخاص في شبه جزيرة القرم.