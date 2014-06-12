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الجمعه المقبل..فرقة “بغدادى باند” تعزف بالأوبرا

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الجمعه المقبل..فرقة “بغدادى باند” تعزف بالأوبرا الجمعه المقبل..فرقة “بغدادى باند” تعزف بالأوبرا

يحيى عازف الترومبيت مجدي بغدادي وفرقتة “بغدادي باند” الحفلً المقام في الثامنة مساء الجمعة 13 يونيو علي المسرح الصغير بدار الاوبرا .

وتعزف الفرقه مجموعة من أشهر الاعمال العالمية والعربية ،وباقة من اروع موسيقي الافلام المصرية التي أعيد صياغتها في محاولة لتقريب فكرة موسيقي الجاز للجمهور المصري،وم منها سبين ،لالا باي اوف بيرد لاند ، سمر تايم ، مامبو بامبو ، تيكو تيكو، واهل المحبه ،ويشارك بالغناء فى الحفل إيهاب شلبى وإلهامى.

يذكران الفرقه أسسها مجدي بغدادي استاذ العزف علي الة الترومبيت كونسرفتوار القاهرة عام1996، وشاركت في العديد من مهرجانات موسيقي الجاز الدولية ،وتضم الفرقة مجموعة من امهر العازفين المتميزين علي مختلف الالات الموسيقية.

 

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