بالفيديو.. كاتب صحفي: “اتصال أوباما بالسيسي وسام على صدر كل مصري”



> وصف الكاتب الصحفي أحمد سنجاب، اتصال الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالمشير عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بـ«وسام على صدر كل مصري».

وأضاف «سنجاب» في حوار مع برنامج «مصر على الهواء»، على قناة «صوت الشعب»: «الاتصال الذي حدث بين الرئيس أوباما، والمشير عبدالفتاح السيسي، وسام شرف على صدر كل مصري، أنتم أردتم ودافعتم عن إرادتكم، ولم تنكسروا ولن تنكسروا، وباذن الله الطريق هيكمل، وسنستمر في كتابة إرادتنا الصلبة».

وعن سيناء، قال «سنجاب»: «سيناء المستقبل، وهي الأمل، ولابد أن تبدأ التنمية من سيناء، والجيش والشرطة تعمل على استعادة هذا الجزء الغالي، والقضاء على الإرهاب في تلك الأماكن، للعمل على تنميتها»، وأضاف: «بمجرد انتهاء العمليات الأمنية في سيناء، ستبدأ انطلاقة مصر الكبرى من هناك».