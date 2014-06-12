مطار الأقصر يضبط راكب حاول تهريب مخدر الحشيش داخل برطمان «مش»

تمكنت سلطات مطار الاقصر الدولي من ضبط راكب بحوزته كمية من نبات الحشيش المخدر مخبأ داخل برطمان “مش” قبل مغادرته على متن الطائرة المتوجهة الى دولة الكويت .

كان ضباط امن الموانئ بمطار الاقصر الدولي قد اشتبهوا فى الراكب عماد الدين محمد علي احمد 31 سنة مقيم بمركز نقاده بمحافظة قنا والمسافر علي رحلة طيران الجزيره رقم 503 المتجهة الى دولة الكويت ، وبتفتيش امتعته تم ضبط برطمان “مش” بداخله كمية من نبات الحشيش المخدر وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تهريبها .

وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيق .