راؤول قلق من هجوم إسبانيا قبل المونديال

يشعر راؤول جونزاليس أيقونة ريال مدريد بالقلق من خط الهجوم الإسباني قبل انطلاق مونديال 2014 بالبرازيل.

وتبدأ إسبانيا مشوار الحفاظ على اللقب يوم الجمعة بمواجهة هولندا في تكرار لنهائي مونديال 2010.

ويدخل اللاروخا المونديال بقائمة تضم ثلاثة مهاجمين هم دييجو كوستا وفرناندو توريس وديفيد بيا.

وقال راؤول لوسائل الإعلام: "توريس وبيا لم يلقيا الإعجاب مع فرقما، ولذلك قد نجد فيسنتي ديل بوسكي يعود للعب بدون رأس حربة صريح من جديد".

وتابع "لو ساعدت هذه الطريقة على تسجيل الأهداف، فهذا سيكون جيدا، ولكن إذا فشلت لن يجد البديل".

ولم يعتمد ديل بوسكي على رأس حربة صريح في يورو 2012، ولعب سيسك فابريجاس دور المهاجم لتفوز إسبانيا بالبطولة.

وأضاف راؤول "الحفاظ على لقب كأس العالم أصعب من الفوز به، والجماهير الإسبانية تسأل هل سننجح في ذلك.. ديل بوسكي يعرف فريقه والخطط التي يحتاجها".

وواصل متما "في غياب كارليس بويول، الدفاع سيكون أضعف، ولياقة دييجو كوستا ستمثل هاجسا كبيرا لديل بوسكي.. فقد ظهر بشكل رائع قبل الإصابة".