تكريم الأوائل والحاصلين على أكثر من 95% فى الابتدائية والإعدادية بمطروح

أعلنت محافظة مطروح أن اللواء بدر طنطاوى، محافظ مطروح، قرر أنه سيتم تكريم أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية على مستوي المحافظة، كما سيتم تكريم الطلاب الحاصلين على مجموع 95 % فأكثر والبالغ عددهم 350 طالب بالشهادة الابتدائية و 150طالب بالشهادة الإعدادية ، بالإضافة الى تكريم اوائل الطلاب بالقرى النائية الصحراوية المترامية الأطراف على مستوي المحافظة تحفيزا لأبنائها على بذل مزيد من الجهد والتفوق بما يعود بالنفع عليهم وعلى تنمية قراهم .

يأتى هذا تأكيداً لحرص محافظة مطروح على رعاية وتكريم المتفوقين من أبناءها وتحفيزهم على مواصلة النجاح والتفوق مما يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم المحلى.

كان اللواء بدر طنطاوى الغندور، محافظ مطروح قد قام بالاتصال تليفونيا بأوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالمحافظة فور اعتماد النتيجة الاسبوع الماضي لتهنئتهم وأولياء أمورهم، ومن المقرر أن يتم تكريم الاوائل فى احتفالية أسرية كبري بديوان عام المحافظة ومنح الطلبة والطالبات أوائل الشهادات الإعدادية والابتدائية العامة شهادات تقدير ومكافآت مالية تحفيزا لهم.

يذكر أن نتيجة الشهادتين الابتدائية بمحافظة مطروح هذا العام كانت 87,3% فى الشهادة الابتدائية بينما كانت فى الشهادة الإعدادية 62,9%.