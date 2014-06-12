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المسخّن من المطبخ الفلسطيني

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المسخّن من المطبخ الفلسطيني المسخّن من المطبخ الفلسطيني

الخميس 12-06-2014 19:21

يُعرف المطبخ الفلسطيني بأطباقه الدسمة المشبعة بالبهارات.
"سيدتي نت " يدعوك إلى تجربة إعداد وصفة "المسخّن" من هذا المطبخ ذائع الصيت.

المقادير:
-كيلوغرامان من البصل
-لتران من زيت الزيتون البكر
-كوب من السمّاق
-دجاجتان مقطعتان إلى أنصاف
-ملعقة كبيرة من الملح
-ملعقتان كبيرتان من البهارات المشكلة
-ملعقة كبيرة من بودرة الفلفل الأحمر
-4 أرغفة من خبز الطابون
-كوب من الصنوبر المقلي
-كوب من اللوز المقلي

طريقة التحضير:
1- يُفرم البصل إلى مكعبات صغيرة.
2 -يُضاف الزيت إلى قدر كبيرة توضع على النار، ثم تقلّب مكعبات البصل فيها، مع الحرص أن يكون مستوى الزيت أعلى من البصل، وذلك حتى تنضج.ثم، ينثر السمّاق، مع التقليب، حتى يتخذ البصل اللون الزهري.
3- تتبل أنصاف الدجاجتين بالملح والبهارات وبودرة الفلفل، وتوضع في كيس الشي في داخل الفرن.
4- يصفّى البصل من الزيت، ثم يحفظ في وعاء آخر، مع الاحتفاظ بالزيت.
5- يُغمس خبز الطابون بالزيت، الرغيف تلو الآخر، ثم تصفّى هذه الأرغفة.
6- في صينيّة، يفرد كلّ رغيف من الخبز، ويضاف القليل من البصل والصنوبر واللوز فوقه. ثم، تدخل الصينيّة إلى الفرن لدقائق ثلاث، ويقدّم مع الدجاج.وتكرّر هذه العمليّة للأرغفة الأخرى.

(هذه المقادير تكفي لأشخاص أربعة).

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