تموين سوهاج يضبط أكبر قضية لفروق أسعار السلع قدرها 3 مليون و505 ألف جنيه

تمكنت حملة أمنية بمديرية التموين، بمحافظة سوهاج من ضبط أمين عهدة بفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بدار السلام، قام بالتلاعب فى السجلات على مدار عام والحصول على مبلغ 3 مليون و505 ألف جنية فروق أسعار .

وأضاف شمس الدين محمد يوسف وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أن أمين العهدة قام بالتلاعب فى السجلات، مما أدى إلى عدم تسجيله لـ700 طن سكر مدعم و37 طن زيت و29 طن ارز .

وجارى الآن تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية مع الفحص لجميع السنوات الماضية لبيان ما اذا كان هناك تلاعب فى أعوام أخرى من عدمه .

الجدير بالذكر انه تم تحرير محضر سابق لذات الفرع بفروق أسعار قيمتها 405 ألف جنيه .