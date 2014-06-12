أخبار عاجلة

وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
«وش النحس».. ماذا قدم ليستر سيتي بعد رحيل رانييري؟ -
مساء الانوار - محمود بازوكا لاعب الاتحاد السكندري: مكنتش حاسس بالدم وهو نازل من راسي بعد الهدف -
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
ترامب يحتفي بزيارة السيسي على «تويتر» -
أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

تموين سوهاج يضبط أكبر قضية لفروق أسعار السلع قدرها 3 مليون و505 ألف جنيه

Google+ Print
تموين سوهاج يضبط أكبر قضية لفروق أسعار السلع قدرها 3 مليون و505 ألف جنيه تموين سوهاج يضبط أكبر قضية لفروق أسعار السلع قدرها 3 مليون و505 ألف جنيه

تمكنت حملة أمنية بمديرية ، بمحافظة سوهاج من ضبط أمين عهدة بفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بدار السلام، قام بالتلاعب فى السجلات على مدار عام والحصول على مبلغ 3 مليون و505 ألف جنية فروق .

وأضاف شمس الدين محمد يوسف وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أن أمين العهدة قام بالتلاعب فى السجلات، مما أدى إلى عدم تسجيله لـ700 طن سكر مدعم و37 طن زيت و29 طن ارز .

وجارى الآن تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية مع الفحص لجميع السنوات الماضية لبيان ما اذا كان هناك تلاعب فى أعوام  أخرى من عدمه .

الجدير بالذكر انه تم تحرير محضر سابق لذات الفرع بفروق أسعار قيمتها 405 ألف جنيه .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

وزير التموين: معايير تنقية البطاقات التموينية ستخضع للحوار المجتمعي

وزير التموين: معايير تنقية البطاقات التموينية ستخضع للحوار المجتمعي

وزير التموين: بدء إضافة المواليد للبطاقات التموينية في يونيو المقبل

وزير التموين: بدء إضافة المواليد للبطاقات التموينية في يونيو المقبل

التموين: 88 مليون مواطن يستفيديون من الخبز المدعم.. وتكلفة الرغيف 57 قرشًا

التموين: 88 مليون مواطن يستفيديون من الخبز المدعم.. وتكلفة الرغيف 57 قرشًا