محافظ السويس يناقش إنشاء مدينة سكنية ومستشفى بالمنطقة الصناعية بالسخنة

التقي اللواء العربي السروي محافظ السويس بعدد من مستثمري منطقة شمال غرب خليج السويس وجمعية المستثمرين الصناعيين بالسخنة، بحضور المهندسة سمية عبد الفتاح مدير عام التخطيط العمراني، والدكتور هدي يس رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين، وعددا من مستثمري المناطق الصناعية .

وناقش المحافظ خلال اللقاء عدة موضوعات متعلقة بالاستثمار، وأبرزها كيفية النهوض وتشجيع الاستثمار بالمنطقة، وتذليل أي عقبات تعرقله، مع مناقشة انشاء مستشفي لخدمة شركات القطاع البترولية والمنطقة الصناعية والمشروعات .

وناقش السروى والمستثمرين فكرة انشاء مساكن للشباب بالمنطقة كمساهمة من المستثمرين في حل مشكلة الإسكان .