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القبض على سائق فلسطيني الجنسية لتحريضه الطلاب للتظاهر أمام محافظة الغربية

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القبض على سائق فلسطيني الجنسية لتحريضه الطلاب للتظاهر أمام محافظة الغربية القبض على سائق فلسطيني الجنسية لتحريضه الطلاب للتظاهر أمام محافظة الغربية

ارشيفية

ألقت الأجهزة اأمنية بمديرية أمن الغريية القبض على أحمد حماد سائق فلسطينى الجنسية بعدما تم رصده اثناء تحريضه لطلاب الثانوية العامة للتظاهر وقطع الطريق امام محافظة الغربية.

كان طلاب الثانوية العامة بالنظام الحديث قد أعربوا عن غضبهم عقب أدائهم امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء ، وقاموا بالتجمع أمام ديوان عام محافظة الغربية بمدينة طنطا وقطعوا الطريق احتجاج على صعوبة الامتحان مما أصاب الطريق بالشلل التام.

قام مسئولو أمن المحافظة بغلق أبواب الديوان ودفعت على الفور مديرية أمن الغربية بعدد من القوات وتدخلت القيادات الأمنية في محاولة لإثناء الطلاب للابتعاد وفتح الطريق إلا أن الطلاب رفضوا الاستجابة فقامت الشرطة بتفريقهم بالغاز المسيل للدموع وتفريقهم وفرض كردون أمنى حول المحافظة.

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