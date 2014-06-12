الأرصاد يجدد تأكيده بعدم التأثير المباشر للعاصفة "نانوك" على الدولة

استبعد المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون هناك أي تأثير مباشر على الدولة خلال الثلاثة أيام المقبلة جراء العاصفة المدارية "نانوك" التي تقترب حاليا من السواحل العمانية، وقال في تقرير أصدره أمس إن آخر الخرائط الجوية المستقبلية والنماذج العددية تشير إلى عدم وجود تأثير مباشر على دولة الامارات خلال الثلاثة أيام القادمة.

وفي الوقت الذي استمر فيه تدفق السحب المرتفعة والمتوسطة على محافظتي الوسطى وظفار وأجزاء من سواحل جنوب الشرقية في سلطنة عمان استبعد خبراء الأرصاد الجوية أي تأثير مباشر للعاصفة المدارية "نانوك" خلال الـ 48 ساعة القادمة على أجواء السلطنة.

ووفق آخر التحديثات حول الحالة تقع العاصفة المدارية حاليا في قلب بحر العرب على بعد 780 كيلومترا من جزيرة مصيرة العمانية وحوالي 720 كم من موباي الهندية وتسير في اتجاه الشمال والشمال الغربي بسرعة 10 كيلو مترات في الساعة.

وذكر التقرير إلى استمرار تحرك العاصفة المدارية من موقعه في اتجاه الغرب وشمال غرب نحو سواحل سلطنة عمان، ومن المحتمل عبور المركز يوم الأحد القادم الموافق 15 يونيو في المنطقة الشرقية والجنوبية من سواحل سلطنة.

وأضاف تقرير المركز الوطني للأرصاد أن خرائط الطقس الحالية وصور الأقمار الاصطناعية بالإضافة تقارير الأرصاد القادمة من المراكز الإقليمية المختصة تشير إلى استمرار تحرك العاصفة المدارية ( نانوك ) في الـ 24 ساعة الماضية من موقعه باتجاه الغرب والشمال الغربي نحو سواحل سلطنة عمان، حيث تتمركز حاليا على خط عرض 18.0 شمالا، وخط طول 65.0 شرقا، كما يبعد مركز العاصفة المدارية حاليا عن جزيرة مصيرة حوالي 780 كم، وتقدر سرعة الرياح السطحية حول مركزه ما بين 45-55 عقدة.

وذكر التلفزيون العماني أن الرياح بدأت بالنشاط في مركز العاصفة في الساعات الأخيرة ووصلت إلى 55 عقدة وبلغ الضغط الجوي في قلب العاصفة إلى 988 هيكتو باسكال كما تشير خرائط التنبؤات إلى تعمق أكثر للعاصفة المدارية خلال ال 24 ساعة القادمة، قبل أن تضعف تدريجياً عند اقترابها من سواحل السلطنة.

ويتوقع خبراء الأرصاد عبور العاصفة لسواحل عمان يوم الأحد المقبل الموافق 15 يونيو الجاري بين رأس الحد ورأس مدركة وأن الأمطار المتوقعة ستصل بين 100 إلى 300 ملم خلال ٢٤ ساعة.

وذكرت الأرصاد العمانية أن التأثير المباشر للعاصفة سيكون اعتبارا من يوم السبت إلى الاثنين ويتمثل في أمطار غزيرة ورياح نشطة وارتفاع الأمواج على شمال وجنوب الشرقية والوسطى ومسقط.

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