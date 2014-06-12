جنح طنطا ترفض الاستئناف على حبس 3 من عناصر الإخوان بتهم التظاهر بدون تصريح

قررت محكمة جنح مستأنف أول طنطا فى جلستها المنعقدة ، اليوم الخميس ، رفض استئناف قرار حبس أحمد وجيه, وعبد الرحيم على , وأحمد عبد العليم وأيدت قرار حبسهم على ذمة قضية تظاهر بدون تصريح والانضمام لجماعة محظورة.

كانت قوات أمن الغربية قد تمكنت من ضبط المذكورين بناء على إذن من النيابة العامة, بتهمة التظاهر بدون تصريح والانتماء لجماعة محظورة, وحرر لهم المحضر رقم 9965 لسنة 2014 جنح أول طنطا ، وبالعرض على النيابة قررت حبسهم 15 يوم على ذمة القضية, وهو ما رفضه دفاع المتهمين فقاموا بالاستئناف على القرار ، ورفضت المحكمة الاستئناف وقررت استمرار الحبس.