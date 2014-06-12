الطب الشرعي ينفي صحة فض غشاء بكارة إحدى ضحايا واقعة التحرش بالتحرير

وطالب عبدالحميد من وسائل الإعلام بضرورة التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها على المواقع الإلكترونية، وعدم نشر أخبار كاذبة من شأنها تضليل الراى العام

وأكد المتحدث باسم هيئة الطب الشرعي، أن حالات الفتيات اللاتي تعرضن للتحرش في احتفالات ميدان التحرير تندرج تحت مسمي هتك العرض وليس الاغتصاب، مضيفاً أنه لا وجود لأى حالات فض بكارة على الإطلاق

وأشار عبدالحميد الى أن هيئة الطب الشرعي فحصت 7 فتيات تعرضن للتحرش، مشيرًا إلى أن الطب الشرعي فحص حالة المتهمين بالتحرش في محاولة لمعرفة ما إذا كانوا يتعاطون نوعا محددا من المخدرات أو الخمور أو ما شابه ذلك.

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