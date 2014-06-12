بالصور.. الآلاف يشاركون في “دورة مولد أبوالحجاج” بالأقصر

شارك الآلاف من أهالي محافظة الأقصر والمحافظات المجاورة في دورة مولد سيدي أبوالحجاج الأقصري التي طافت شوارع المحافظة المختلفة .

انطلقت الدورة في تمام الساعة الواحدة ظهرا من أمام مسجد أبو الحجاج ثم توجهت لشارع يوسف حسن ومنها إلى مزلقان سرق السكة الحديد ومنها إلى شارع المحطة ثم شارع المنشية ومنها لتعود الدورة إلى المكان التي بدأت منه.

و شهدت شوارع المدينة حالة من الرواج التجارى حيث يقبل المئات من المواطنين على سرادقات الحلوى بانواعها والفول السودانى ولعب الأطفال كعادة سنوية لا يبارحوها ابدا .

يذكر ان العارف بالله أبوالحجاج الأقصري ولد في أوائل القرن السادس الهجرى ببغداد في عهد الخليفة العباسى المقتفي لأمر الله لأسرة كريمة، ميسورة الحال، عرفت بالتقوى والصلاح، وكان والده صاحب منصب كبير في الدولة العباسية وينتهي نسبه إلى إسماعيل أبي الفراء بن عبد الله بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن ابي طالب.

يقام المولد في الرابع عشر من شعبان من كل عام، ويحمل ذلك الاحتفال الذي يسمى “دورة أبو الحجاج” طابع خاص وعادات وموروثات ترجع إلى العصور الفرعونية وتشبه طقوس احتفال المصريين القدماء بالإله آمون يخرج الناس إلى ساحة مسجد أبي الحجاج الأقصري ويتحركون منها طائفين شوارع الأقصر يذكرون الله وينشدون الأناشيد الدينية ويرتلون القرآن و يمارسون التحطيب والرقص بالعصا والرقص بالخيل وركوب الجمال التي تحمل توابيت من القماش المزركش.

ومن ملامح احتفالات مولد أبي الحجاج الأقصرى، المركب الذي يجره الآلاف ويطوفون به شوارع المدينة يتبعه عربات تحمل أصحاب المهن المختلفة كل يمارس عمله فوق هذه العربة من النجارين والطحانين وغيرهم في مشاهد تمثيلية هزلية وكرنفال شعبي وفني.