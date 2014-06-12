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وزارة الشباب تنظم الأحد المقبل مؤتمرا لمناهضة العنف ضد المرأة

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وزارة الشباب تنظم الأحد المقبل مؤتمرا لمناهضة العنف ضد المرأة وزارة الشباب تنظم الأحد المقبل مؤتمرا لمناهضة العنف ضد المرأة

وزارة الشباب

تنظم الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب يوم الأحد المقبل مؤتمرا ً بعنوان ” مناهضة العنف ضد المرأة” بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وذلك فى إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتفعيل دور الفتاة والمرأة فى المجتمع، ومناهضة ظاهرة العنف ضد المرأة .
> وأوضح بيان لوزارة الشباب اليوم الخميس أن المؤتمر سيتناول مجموعة من المحاور، أهمها مناقشة العنف بين المفاهيم الثقافية والدينية، بالإضافة إلى دور مؤسسات الدولة والشباب والمجتمع المدنى فى مواجه العنف والسياسات الوقائية لمواجهته،وشرح لقانون مكافحة التحرش الذى اصدر مؤخراً كما يعرض خلال الجلسة الإفتتاحية فيلما حول العنف ضد المرأة .

ويشارك فى المؤتمر السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمراة و اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لشئون حقوق الإنسان، و 600 فتاة من كافة المحافظات ويحاضر فى جلساته ممثلون عن الأزهر الشريف والكنيسة و المجلس القومى للمرأة والجمعيات الأهلية، وكذا الدكتور محمود شريف وزير التنمية المحلية الأسبق .

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