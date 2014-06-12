وزير الزراعة:مصر لم تنه المرحلة الثانية من عمليات معالجة مياه الصرف

قال الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن مصر لم تتعد بعد المرحلة الثانية من عمليات معالجة مياه الصرف فى الوقت الذى تبلغ فيه نسبة الصرف الصحى والصناعى فى مصر ما يقرب من 12 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى 15 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعى.

وأضاف وزير الزراعة واستصلاح الأراضى خلال افتتاح فعاليات ورشة العمل التى نظمها قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس بعنوان "مياه الصرف ما بين المعالجة وإعادة الاستخدام"، بالتعاون مع هيئة التبادل الألمانى DAAD بدار الضيافة بجامعة عين شمس: "لدينا فاقد كبير ويجب البحث عن أفضل الطرق لمعالجته والوصول به إلى المرحلة الرابعة والأخيرة من عملية إعادة المعالجة لتكون هذه المياه صالحة للشرب، خاصة وأن حصة مصر من المياه تبلغ فقط 55 مليار متر مكعب".

وشارك فى فعاليات الورشة كل من الدكتور حسين عيسى رئيس الجامعة، والدكتور على عبد العزيز على نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.