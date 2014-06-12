وزير الصناعة: تنوع العارضين بـ"انتربيلد" يؤكد جاذبية السوق المصرية

أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة، أن معرض انتربيلد يشهد إقبالا كبيرا من كافة الشركات على مستوى العالم، وذلك لعرض منتجاتها فى مجال البناء والتشييد، وذلك مقارنة بالعام الماضى، لافتا إلى أن الإقبال الكبير يؤكد على أن السوق المصرية سوق كبير يستطيع أن ينافس الأسواق العالمية.

وأضاف عبد النور، فى تصريحات صحفية خلال تفقده المعرض، أن السوق المصرية سوق جاذبة للاستثمار والمستثمرين وأن الحكومة تعمل على فرض تشريعات جديدة الهدف منها جذب الاستثمار والمستثمرين لمصر واستعادة ثقة المستثمر والمستهلك مرة أخرى.

وأشار إلى أن تنوع العارضين وتعددهم فى المعرض يدل على أن مناخ مصر جاذب للاستثمار.