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بالصور.. وزيرالزراعة يوقع اتفاقية تعاون مع مالى لإنشاء مزرعة مشتركة

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وقع الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعيسى دياجيرى مدير عام مكتب أعالى وادى نهر النيجر ممثلاً عن وزارة التنمية الريفية بدولة مالى، اتفاقية للتعاون المشترك، لإقامة مزرعة نموذجية مشتركة لزراعة المحاصيل الحقلية والزيتية وبعض محاصيل الخضر والإنتاج الحيوانى والسمكى بدولة مالى.

وسيتم إنشاء المزرعة النموذجية المشتركة فى محيط فارابانا بمنطقة أعالى وادى نهر النيجر على مساحة 150 هكتار، لتعزيز البحوث وتحسين الانتاج النباتى والحيوانى والإستزراع المائى باستخدام أصناف عالية الجودة وتطبيق الوسائل الزراعية والتكنولوجيا المصرية المتطورة، وتعزيز دور الارشاد والتدريب للأخصائيين والمزارعين على أفضل الممارسات الزراعية لانتاج أصناف جديدة من التقاوى والهجن النباتية والحيوانية والسمكية ونشر الابتكارات الفنية التى ثبتت جدواها من خلال دوائر الارشاد بدولة مالى.

ومن جانبه أكد أبو حديد أن وزارة الزراعة تولى انشاء المزارع النموذجية بالدول الأفريقية أهمية خاصة، لتوطيد التعاون المشترك بين والدول الافريقية، معرباً عن تمنياته لمستقبل جديد لافريقيا، والمزيد من الخير والتقدم، بمواردها والإنسان الافريقى والذى وصفه بأنه مصدر الفخر.
> وأشار الوزير أنه تم إقامة ثلاثة مزارع نموذجية مشتركة فى زامبيا وزنزبار والنيجر، وانه تم توقيع اتفاقية للتعاون المشترك مع دولة الكونغو لانشاء مزرعة على مساحة من 300 إلى 500 هكتار .

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