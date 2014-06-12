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حملة إزالة للإشغالات بالبوابة الرابعة بحدائق الأهرام

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حملة إزالة للإشغالات بالبوابة الرابعة بحدائق الأهرام حملة إزالة للإشغالات بالبوابة الرابعة بحدائق الأهرام

شنت أجهزة محافظة الجيزة، بالتنسيق مع قوات الجيش والشرطة، حملة مكبرة على البوابة 4 بالميدان، بمنطقة حدائق الأهرام التابعة لحى الهرم، لإزالة الإشغالات الموجودة بالمنطقة.
> وقامت بإزالة جميع الإشغالات من عشش موجودة بالمنطقة، وتم إزالة 3 عشش ومصادرة جميع البضائع غير المرخصة، مثل الثلاجات الموجودة أمام المحلات.

كما قامت أجهزة المحافظة، بالاستمرار فى حملاتها لإزالة جميع العقارات المخالفة، وأزالت دورين مخالفين من عقار، حيث إنه مصرح لصاحب العقار ببناء أربعة أدوار فقط، بالإضافة إلى الأراضى إلا أنه قام ببناء الدور الخامس والسادس بالمخالفة للترخيص.

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