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7 قتلى في انفجار سيارة مفخخة بحمص في سوريا

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لقي 7 أشخاص مصرعهم وآصيب آخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة، الخميس، وسط مدينة حمص وسط البلاد، بحسب ما ذكر التلفزيون الرسمي السوري.

وجاء في شريط إخباري عاجل على شاشة التليفزيون إن «7 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون في حصيلة أولية للتفجير الإرهابي بسيارة مفخخة في وادي الدهب» وسط ثالث كبرى مدن سوريا.

من جهته، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الحي تقطنه غالبية من العلويين. وقال إن «دوي الانفجار كان ضخما» ووقع بالقرب من دوار مساكن الشرطة في الحي.

وتسيطر القوات النظامية السورية، منذ بداية مايو، على مجمل مدينة حمص بعد انسحاب حوالي ألفي عنصر من مقاتلي المعارضة من أحياء حمص القديمة بموجب تسوية بين ممثلين عنهم والسلطات اثر عامين من حصار خانق فرضته قوات النظام على هذه الأحياء.

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