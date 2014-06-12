«داعش» ينقل عربات عسكرية عراقية إلى الولايات الغربية في سوريا

عرض تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، «داعش»، الخميس، صوراً تظهر جرافات تابعة له تقوم بإزالة الساتر الترابي الذي أقيم مؤخراً على الحدود بين العراق وسوريا للحد من تسلل المسلحين عبرها، وأخرى لعبور عدد من العربات العسكرية التي قال إنه «غنمها»من الجيش العراقي باتجاه سوريا.

ونشرحساب تابع لـ«الدولة الإسلامية» على موقع «تويتر»، صوراً لجرافات تقوم بإزالة الساتر الترابي بين العراق وسوريا، وعبور عدد من الشاحنات وعربات «هامر» العسكرية الأمريكية التي «غنمها» مقاتلو التنظيم من الجيش العراقي مؤخراً باتجاه سوريا.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، مايو2013، أن شرطة الحدود أنجزت حفر خندق وساتر ترابي بطول 230 كيلو متر على الحدود العراقية السورية بهدف السيطرة على «عصابات التهريب والتسلل».

وتم كتابة تعليقات شارحة للصور «عبور عربات عسكرية اغتنمها جنود الدولة الإسلامية من الجيش العراقي في ولاية نينوى باتجاه ولاية البركة، بعد إزالة حدود العار».

ويطلق مقاتلو تنظيم «الدولة الإسلامية» على المدن والمحافظات التي يتواجدون فيها تسمية «ولايات» ويقومون في بعض الأحيان بتغيير الاسم الأصلي لها، فمثلاً يتم إطلاق تسمية «ولاية الخير» على دير الزور السورية، و«البركة» على الحسكة، و«الشام» على دمشق، فيما تحافظ بعض الولايات على تسميتها مثل نينوى العراقية والرقة السورية.